Рогозин объяснил, почему украинским авиаконструкторам нужно переезжать в Россию

Воронеж, 29 января. Заявление вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, сделанное им в ходе совещания Воронежского акционерного самолетостроительного общества, дает шанс не потерять профессию украинским авиастроителям.

Как заявил вице-премьер правительства РФ, Россия готова не только принять у себя авиаконструкторов, которым больше нечего делать на когда-то знаменитом авиастроительном предприятии «Антонов», но и предоставить им все необходимое, включая достойную заработную плату и профессиональную, и социальную перспективу.

«Мы наших коллег ожидаем, — сказа Рогозин, — готовы обеспечить их самым необходимым, всей необходимой работой, перспективой, заработными платами для того, чтобы не умерла та идеология авиастроения, которая когда-то была воспитана Олегом Константиновичем Антоновым, как единая неотрывная часть общей школы авиастроения Советского Союза», — сказал Рогозин.

Напомним, ОКБ им. О. К. Антонова еще в советское время разработало самый большой в мире транспортный реактивный самолёт сверхбольшой грузоподъёмности Ан-225 «Мрия». Как сообщалось ранее, с тех пор, как официальный Киев разорвал экономические связи с Россией, предприятие не построило ни одного самолета.