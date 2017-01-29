Олланд заявил Трампу о желании укреплять ЕС и НАТО и о рисках протекционизма
Париж, 29 января. Президент Франции Франсуа Олланд считает НАТО незаменимым альянсом в военной сфере и намерен приложить максимальные усилия для укрепления Европейского Союза. Об этом глава Франции заявил в ходе своей первой телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом.
В заявлении Елисейского дворца отмечается, что Олланд назвал североатлантический альянс стратегически важным. Он также акцентировал внимание на необходимости укреплять трансатлантические связи.
Кроме того, Олланд негативно высказался о политике протекционизма, назвав ее бесперспективной.
Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп пришли к единой позиции о необходимости укреплять торгово-экономические связи между странами.
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