Олланд заявил Трампу о желании укреплять ЕС и НАТО и о рисках протекционизма

Париж, 29 января. Президент Франции Франсуа Олланд считает НАТО незаменимым альянсом в военной сфере и намерен приложить максимальные усилия для укрепления Европейского Союза. Об этом глава Франции заявил в ходе своей первой телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом.

В заявлении Елисейского дворца отмечается, что Олланд назвал североатлантический альянс стратегически важным. Он также акцентировал внимание на необходимости укреплять трансатлантические связи.

Кроме того, Олланд негативно высказался о политике протекционизма, назвав ее бесперспективной.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп пришли к единой позиции о необходимости укреплять торгово-экономические связи между странами.