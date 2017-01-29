Умер Николс, легендарный музыкант рок-группы Black Sabbath

Лондон, 29 января. Джефф Николс, знаменитый клавишник британской рок-группы Black Sabbath, скончался от рака легких на 69-м году жизни.

О смерти Джеффа Николса сообщил его друг Тони Айомми, легендарный гитарист Black Sabbath — культовой рок-группы, исполнявшей музыку в стиле хеви-метал.

На своей странице Facebook Тони Айомми с горечью написал о кончине одного из самых близких своих друзей: «Я очень огорчен известиями о потере одного из моих самых дорогих и самых близких друзей Джеффа Николса. Он уже довольно давно страдал от рака легких и уступил в борьбе с ним сегодняшним утром».