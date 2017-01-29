Путин и Трамп поддержали восстановление связей между деловыми кругами РФ и США
Москва, 29 января. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп сошлись во мнении о важности восстановления деловых кругов в развитии отношений России и США. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном пресс-службой Кремля.
Трамп и Путин также договорились поддерживать регулярные личные контакты. Главы государств планируют в ближайшее время провести личную встречу.
Накануне сообщалось, что в ходе телефонной беседы Трамп и Путин уделили особое внимание проблемам противостояния террористам в Сирийской Арабской Республике.
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