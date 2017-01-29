Петербуржцы в День снятия блокады: Мы должны быть достойны этой памяти. ФАН-ТВ

Для Санкт-Петербурга 27 января – важнейшая дата за всю историю. Она напоминает о великом подвиге защитников Ленинграда, благодаря которому город продолжает жить сегодня. В этом году Петербург отмечает 73-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. ФАН-ТВ находится на Дворцовой площади, где вспоминает имена мужественных защитников Ленинграда вместе с петербуржцами, которые помнят о великом подвиге ветеранов.

Корреспондент ФАН-ТВ спрашивает жителей Петербурга, что для каждого из них означает День снятия блокады Ленинграда.

«Мой дедушка воевал, – рассказывает женщина по имени Татьяна. – Он воевал не здесь, а в Новороссийске и погиб в 1943 году». Репортер интересуется, передает ли Татьяна эти знания своим детям, знают ли они о дате 27 января. «Да, но очень многое мне рассказывает и моя дочь: она очень много читает и любит этот город, хотя мы не коренные петербуржцы».

Преподаватель Политехнического университета Ирина Рускова рассуждает об этом дне так: «Наверное, это одно из судьбоносных событий, которое перевернуло ход Второй мировой войны, потому что нет ни одной семьи коренных петербуржцев, ленинградцев, которые так или иначе не были бы участниками этих событий. В нашей семье один дедушка получил медаль «За боевые заслуги», защищая Невский пятачок, бабушка прожила всю блокаду и до сих пор жива, и мы как раз празднуем ее именины. Дело в том, что воспитание молодежи начинается не со школы, а с семьи. И если есть альбомы, архивы и медали, то новое поколение должно знать об этом, помнить, чтить память и уважать то, что сделали наши предки. Поэтому, я считаю, это событие мирового масштаба: и почти 900 дней, и почти миллион погибших говорят о том, что мы должны быть достойны этой памяти – памяти наших предков. Именно так я стараюсь воспитывать своего сына».

У молодого человека по имени Иван свой взгляд на эту дату: «Если бы не снятие блокады, то вымирание Ленинграда продолжилось бы, и его существование могло прекратиться. Везде на всех фронтах началось продвижение на Запад, и это дало толчок для всех остальных. За 900 дней блокады мы показали, что мы не сломались». Репортер ФАН-ТВ решила узнать, отмечают ли в семье Ивана этот день. Молодой человек отвечает сразу: «В нашей семье всё помнят: у нас прабабушка была жительницей Ленинграда и пережила всю блокаду. Она работала на железной дороге и рассказывала, как это тяжело переносилось. Дедушка прибыл из Москвы, и они начали встречаться под Ораниенбаумом, и когда слышали какую-нибудь знакомую музыку из Петергофа (тогда немцы были), дед говорил: «Слышишь? Музыка знакомая, а слова нет». А это была «Катюша» на немецком».

Корреспондент останавливает группу молодых людей, гуляющих по Дворцовой. С ней общается Александр: «Каждый год вспоминаем, каждый год ставим свечку всей семьей, потому что во время блокады здесь была моя бабушка, но так вышло, что ей пришлось эвакуироваться. И, слава Богу, у нее это получилось, и она не застала тех страшных вещей, которые происходили в городе… Мне бы хотелось, чтобы это был не просто повод отметить с друзьями и повеселиться, а, действительно, чтобы у человека в голове возникали какие-то мысли. И, конечно, чтобы этого больше не происходило никогда, чтобы был мир во всем мире. И чтобы такие страшные вещи не коснулись молодое поколение и их детей».

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Еще три девушки рассказали ФАН-ТВ о своем отношении к 27 января.

«Подвиг наших дедов и наших прадедов перед всеми нашими мирными жителями – он просто велик и настолько бесценен, что забывать о нем никоим образом нельзя», – говорит Эльвина. «Об этом подвиге нужно знать. И рассказывать дальше другим поколениям о нашей истории, которую должны знать все и чтить», – добавляет Лиза. «Я тоже с тобой соглашусь – преемственность поколений должна быть, – подхватывает Ирина. – И мы должны быть просто благодарны этому мирному небу над головой. За это спасибо нашим прадедам».

Денис с семьей тоже пришел в этот день на Дворцовую. С ноткой грусти в голосе он говорит: «Смелость и отвага, мне кажется, уже уходят в прошлое… Только тогда, мне кажется, такое было – чтобы до конца прямо… Мы, естественно, с уважением относимся к тем, кто это сделал, и спасибо им огромное! Дай Бог здоровья тем, кто остался, и всего самого наилучшего».

Поэт Стас Веер то ли прочитал, то ли спел в камеру ФАН-ТВ стихи о блокаде:

«Сто двадцать пять замерзших граммов хлеба

Дрожащими руками подели.

Война не убивает человека,

Она его меняет изнутри…»

Корреспондент ФАН-ТВ решила пообщаться со Стасом:

– Сегодня вы читали стихи о блокаде. Это произведения вашего сочинения?

– Да, я сам пишу стихии и сам их читаю.

– Вы помните об этом дне. Для вас это особый день?

– Да, это особый день. У меня бабушка блокадница, и в целом я очень уважительно отношусь к этому дню. Для меня это действительно большой праздник, большое событие и большое дело, потому что люди, которые пережили блокаду, – они пережили большое горе, и это горе неописуемо даже словами. Я не представляю, как я смог бы это пережить. Для меня это важно».

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