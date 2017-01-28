Путин и Трамп настроены на стабилизацию и развитие отношений РФ и США

Москва, 28 января. Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонной беседы договорились приложить усилия для стабилизации и развития отношений между Россией и США на равноправных и взаимовыгодных принципах. Об этом сообщили в пресс-службе главы российского государства.

Лидеры обоих государств проявили готовность вести конструктивный и содержательный диалог на равноправной основе, — уточняется в сообщении Кремля.

Дополнительным стимулом развития двусторонних отношений Трамп и Путин видят восстановление сотрудничества в сфере бизнеса.

Ранее сообщалось, что в рамках телефонной беседы Путин и Трамп обсудили проблемы борьбы с терроризмом в САР.