Путин и Трамп обсудили совместную борьбу с терроризмом в Сирии

Москва, 28 января. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили вопросы координации усилий для борьбы с террористами в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает пресс-служба главы РФ.

В сообщении отмечается, что сирийский вопрос обсуждался основательно наряду с другими международными проблемами. Среди них ядерная программа Ирана, а также израильско-арабский конфликт.

Кроме того, лидеры двух государств обсудили конфликт на Украине.

Путин и Трамп договорились усилить взаимодействие между РФ и США, чтобы разгромить террористическую организацию ИГИЛ (запрещена в РФ).

О телефонной беседе лидеров США и России сообщалось накануне.