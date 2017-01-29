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Политика
Путин и Трамп лично договорились регулярно общаться

Путин и Трамп лично договорились регулярно общаться

1:11  29 Января 2017
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Путин и Трамп лично договорились регулярно общаться

Москва, 28 января. Президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп решили поддерживать связь на регулярной основе и распорядятся начать подготовку условий для личной встречи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службы Кремля.

Уточняется, что главы обоих государств поддержали идею регулярных контактов.

Ранее стали известны некоторые детали телефонного разговора Путина и Трампа. В частности, сообщалось, что беседа продлилась около 40 минут.

#владимир путин #дональд трамп
Сергей Свазовский
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