Сирия: В Идлибе террористы «Джебхат ан-Нусры» возглавили новую коалицию

Дамаск, 29 января. Группировке «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) после серии ожесточенных столкновений с бывшими союзниками, удалось создать и возглавить новую вооруженную коалицию на северо-западе Сирии — в Идлибе.

В новую террористическую коалицию вошли боевики из радикальных формирований, как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин». Это — «Нуреддин аз-Зенги», «Джейш ас-Сунна», «Джебхат Ансар ад-Дин» и «Лива аль-Хак» — радикальные группировки, не присоединившиеся к режиму прекращения огня в Сирии.

Как сообщается, острое противостояние между экстремистами на севере Сирии зафиксировано практически сразу после того, как часть вооруженной оппозиции, не отправив своих представителей на переговоры по урегулированию сирийского кризиса в Астане, все-таки поддержала делегацию оппозиционеров. Речь идет, прежде всего, о группировке «Ахрар аш-Шам» и союзных с ней вооруженных групп.

В результате серии атак «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) на штабы бывших союзников, базу «Сирийской свободной армии» (ССА), террористы начали наступление южнее Идлиба и в горной местности Джебель-эз- Завия, граничащей с Турцией.

По сведениям телеканала «Аль-Маядин», практически разгромленные бригады «Суккур аш-Шам», «Джейш аль- Муджахеддин» и «Джейш аш-Шималь» приняли решение просить поддержки у группировки «Ахрар аш-Шам», которая, как сообщается. и возглавила командование группировок, противостоящих «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) на севере Сирии.