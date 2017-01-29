Владельцы грин-карт семи ближневосточных государств не смогут въезжать в США

Вашингтон, 28 января. Держатели «грин-карт» попали под ограничения на въезд в Соединенные Штаты в соответствии с подписанным накануне указом Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС.

Запрет коснется семи стран Ближнего Востока, большая часть населения которых исповедует ислам. В то же время, достоверно не известно, о каких именно государствах идет речь, — пишет Газета.ru.

Ранее бывший Госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила о готовности принять ислам в знак солидарности с мусульманами.