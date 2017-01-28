Алеппо в истории: древнюю крепость вновь открыли для посетителей

Алеппо, 28 января. Одна из старейших крепостей Алеппо снова открылась для посетителей. По некоторым данным, возраст цитадели составляет около пяти тысяч лет.

На протяжении многих столетий крепость была одним из главных символов города. В ходе сирийского конфликта террористы пытались захватить крепость, но древнюю достопримечательность удалось защитить.

Желающих посетить исторический объект не счесть. Однако в первый день работы экскурсии проводятся лишь для военных с учетом их особых заслуг.

Ранее сообщалось об отступлении сил запрещенной в России террористической организации ИГИЛ от Алеппо.