Стали известны первые детали телефонного разговора Путина и Трампа

Москва, 28 января. Телефонная беседа президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа продлилась около 40 минут. Детали разговора двух лидеров стали известны Washington Post.

Издание отмечает, что Дональд Трамп находился в Овальном кабинете. Его окружали ближайшие сторонники. На столе главы США находились деловые бумаги и стакан содовой воды.

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс также присутствовал во время разговора.

По информации Washington Post, после диалога с Путиным Трамп планирует провести телефонный разговор с президентом США Франсуа Олландом и главой правительства Австралии.

О телефонном разговоре Путина и Трампа сообщалось накануне.