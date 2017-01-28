Названы самые ожидаемые автоновинки 2017 года

Москва, 28 января. В сети Интернет появились названия новинок автомобильного рынка, которые с особым нетерпением ожидают автолюбители.

Список возглавил кроссовер нового поколения Renault Duster в семиместном варианте. «Француз» также будет отличаться от предшественников увеличенными размерами.

Второе место осталось за другим кроссовером, Skoda Yeti. Своим внешним обликом он напоминает своего сородича, Skoda Kodiaq.

Тройку лидеров замкнул Nissan Teana. Оценить его автолюбители смогу уже весной.

Ранее сообщалось о намерении российских властей оспорить решение панели ВТО о неправомерности пошлин в отношении некоторых категорий импортных автомобилей из ЕС.