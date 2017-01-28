Систему оплаты услуг и товаров в рублях в Турции внедряют Сбербанк и Denizbank

Анкара, 28 января. Сбербанк России и турецкий Denizbank начали переговоры о внедрении системы оплаты рублями в сфере туризма и сельского хозяйства в Турции. Об этом сообщил глава национального банка Турции Хакан Атеш.

Атеш отметил, что реализация инициативы позволит россиянам оплачивать операции в банках и банкоматах рублями.

Глава турецкого финансового учреждения выразил благодарность российским коллегам за отказ от взимания комиссии по таким операциям, — передает Газета.ru.

Ранее сообщалось, что руководителям Сбербанка предстоит проверка их интеллектуальных возможностей.