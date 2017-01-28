Дни ИГ сочтены: Трамп ждет от ВС США плана победы над террористами
Вашингтон, 28 января. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, как ожидается, подпишет указ предоставить ему план по уничтожению «Исламского государства» (ИГ). Как сообщил высокопоставленный чиновник в администрации президента США агентству Reuters, соответствующее поручение должен будет выполнить Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил США.
Согласно приведенной информации, Трамп потребует предоставить соответствующий план в течение 30 дней.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что заявления Трампа о всемирной угрозе терроризма могут послужить началом борьбы с этим злом.
Как сообщало агентство НСН, в эфире телеканала Fox News американский лидер подтвердил свое намерение поладить с Россией.
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«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.