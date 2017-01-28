Ученые: Женщина влюбляется в мужчину за 45 секунд

Лондон, 28 января. Женщине нужно всего 45 секунд, чтобы влюбиться в мужчину. К такому заключению пришла группа британских ученых по результатам серии исследований.

Специалисты отмечают, что выводы британцев опровергают расхожий стереотип, согласно которому женщины влюбляются мгновенно.

Исследователи из Соединенного королевства рассматривают любовь как следствие биохимических реакций, в результате которых на подсознательном уровне мужчина распознается в глазах женщины как привлекательный.

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