Сирия, 29 января. В разных районах восточной части провинции Алеппо позиции ИГ* подверглись атакам со стороны войск САА, турецкой армии и курдских отрядов. Сирийская армия заняла район водных источников к западу от Дамаска, водоснабжение столицы вскоре возобновится. Противоборство между «Джебхат ан-Нусрой»** и «Ахрар аш-Шам» продолжает нарастать, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Накануне военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) установили полный контроль над районом источников питьевой воды, питающих Дамаск, недалеко от населенного пункта Айн Аль-Фиджа в долине Вади-Барада к западу от столицы. Отряды боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» и других подконтрольных ей формирований, которые размещались в этом регионе и блокировали подачу воды в Дамаск, были вынуждены согласиться оставить свои позиции и отправиться в провинцию Идлиб. Таким образом, водоснабжение столицы, жители которой на протяжении более сорока дней остаются без воды, в скором времени будет полностью возобновлено.

Правительственные войска за минувшие сутки провели серию атак опорных пунктов террористов ИГ на восточных склонах горной цепи Каламун на западе от Дамаска, где вновь активизировалась деятельность боевиков. Военнослужащие САА продолжили освобождать территории в регионе, тем самым постепенно уменьшая зону влияния «Исламского государства» в этой части провинции. В результате, отряды ИГ, дислоцирующиеся в этом регионе, накануне понесли серьезные потери в численной силе. Ранее террористы пытались занять стратегически важные позиции сирийской армии и заблокировать тем самым трассу Хомс — Дамаск, однако в результате масштабного наступления САА боевики ИГИЛ оказались в кольце.

Провинция Алеппо

Ожесточенные бои накануне шли в восточной части провинции Хомс. В минувшие сутки в этом регионе в рамках широкомасштабной операции против ИГ «Гнев Евфрата» действовали войска Турецкой армии, также атаки позиций террористов вели подразделения САА и курдские отряды народной самообороны (YPG).

За прошедшие сутки военнослужащие турецкой армии уничтожили не меньше 14 боевиков ИГИЛ и нанесли удары по 197 военным объектам террористов, передает источник в командовании вооруженных сил Турции. Антитеррористическая операция «Гнев Евфрата» началась в конце лета прошлого года, в ней также принимают участие отряды Сирийской свободной армии (ССА)***. Всего за время кампании было уничтожено свыше двух тысяч боевиков и очищено почти 230 населенных пунктов. Наиболее интенсивные столкновения разворачиваются в окрестностях города Аль-Баб, который все еще контролируется силами ИГ. Помимо «Исламского государства», в рамках данной операции турецкие войска также противостоят курдским военным формированиям, которые претендуют на территории в этой части провинции. Анкара намерена не допустить, чтобы курды контролировали северную часть Алеппо, граничащую с Турцией. Однако курдские отряды народной самообороны (YPG) продолжают вести бои против ИГ в регионе. За прошедшие сутки в результате ожесточенных столкновений ими был захвачен один населенный пункт.

Сирийские войска также продолжают освобождать регион от боевиков, ведя боевые действия ближе к городу Алеппо. За прошедшие сутки в результате серии массированных атак подразделения САА вернули под свой контроль населенный пункт Айн Аль-Джахша, ликвидировав несколько групп террористов ИГ, танк, БМП, автомашины с пулеметными установками, а также другую военную технику боевиков. Таким образом, зона влияния «Исламского государства» на востоке Алеппо постепенно сужается.

В минувшие сутки в провинции Алеппо вновь прошли бои между оппозиционными группировками. Ожесточенные перестрелки, в ходе которых применялась преимущественно крупнокалиберная артиллерия, прошли в населенном пункте Такад, находящемся на востоке от города Алеппо. Наибольший урон в ходе столкновений с «Джебхат Фатх аш-Шам» понесли боевики формирования «Джейш Аль-Муджахидин»: убито около 20 членов группировки. При этом среди них был также глава формирования Абдулла Махзум. Помимо «Джейш Аль-Муджахидин» против «Ан-Нусры» выступил ряд других вооруженных повстанческих организаций. Все они объединились под началом численно превосходящей «Джебхат ан-Нусру» группировки «Ахрар аш-Шам». При этом участвующие в конфликте стороны ранее совместно противостояли правительственным силам в Алеппо. Именно поражение в этой борьбе стало причиной вспыхнувшего в рядах боевиков-оппозиционеров конфликта.

Провинция Хомс

Подразделения сирийской армии продолжили наступления на позиции «Исламского государства» в восточной части провинции Хомс. Столкновения возобновились в районе правительственного аэродрома «Т-4», особенно интенсивные бои накануне прошли на юго-востоке от базы. В результате войска САА несколько продвинулись в зачистке региона, вернув под контроль часть территорий. Тем не менее за прошедшие сутки ситуация в этой части провинции не претерпела существенных изменений. Как отметил военный источник ФАН Ахмад Марзук, на данный момент гарантировать безопасность «Т-4» нельзя. В целях обеспечения полноценной работы авиабазы следует освободить значительную часть территорий к северу от нее. Антитеррористическая операция САА началась в этой части провинции в декабре прошлого года, когда террористы ИГ в результате внезапного наступления захватили город Пальмира, а также территории в его окрестностях.

Провинция Дейр эз-Зор

В минувшие сутки столкновения между отрядами боевиков ИГ и правительственными войсками шли преимущественно на юге от города Дейр эз-Зор, который находится под контролем «Исламского государства» уже несколько лет. На этом фронте вблизи аэродрома террористы вновь попытались прорвать оборону САА. Однако их атака была отражена. После сирийские подразделения начали контрнаступать на опорные пункты террористов. В ходе операции боевики понесли численные потери, также было уничтожено несколько единиц бронетехники ИГ. ВВС Сирии поддерживали контратаку с воздуха. Кроме того, за прошедшие сутки правительственная авиация провела несколько бомбардировок позиций террористов на окраинах Дейр эз-Зора. В одном из районов города в результате воздушной операции был разрушен крупный оружейный склад ИГ.

Провинция Даръа

Жители провинции Даръа накануне вновь стали жертвами преступных действий боевиков. На восточной границе провинции в городе Ладжат сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в припаркованный на обочине главной дороги автомобиль. Погибли по меньшей мере десять местных жителей, среди них были женщины и дети, многие ранены. При этом по-прежнему не известно, кем был организован теракт. Боевики ни одной из террористических организаций пока не взяли ответственность за произошедшее. Террористы ИГИЛ и их союзники, отряды которых размещаются в нескольких частях провинции, не раз наносили удары по гражданскому населению Даръа. Однако, как отмечает военный источник ФАН Ахмад Марзук, к взрыву могут быть причастны и боевики оппозиционных сил. Напомним, что большая часть провинции находится под их контролем.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб и в минувшие сутки не обошлось без ожесточенных боев между боевиками «Джебхат ан-Нусры» с одной стороны и рядом группировок, объединенных под началом «Ахрар аш-Шам», — с другой. Наиболее ожесточенные столкновения продолжались в окрестностях Идлиба, где боевикам «Джебхат Фатх аш-Шам» удалось занять стратегически важные позиции формирований «Джебхат Аль-Муджахидин» и «Сукур аш-Шам», а также нанести последнему из них серьезный численный урон. «Ан-Нусра» уничтожила нескольких членов группировки и еще 25 взяла в плен. Кроме того, в городе Маарет Аль-Нуман к юго-востоку от Идлиба практически без остановок шли перестрелки между «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат Фатх аш-Шам». В целом все участвующие в столкновениях формирования несут серьезные потери, однако, напротив, отмечается явная тенденция к дальнейшей эскалации конфликта, так как представители «Ан-Нусры» даже не рассматривают возможности мирного урегулирования.

Ирак

В Ираке почти все главные события прошедших суток разворачивались в провинции Салах-эд-Дин. Бойцы проправительственных ополченческих отрядов «Хашд Аль-Шааби» отбили наступление террористов ИГ на свои позиции в восточной части провинции, нанеся боевикам значительный урон в живой силе и технике. В ходе дальнейшей контратаки ополченцам удалось отбить часть территорий в регионе, таким образом несколько уменьшив влияние «Исламского государства» на территории провинции. Кроме того, в Салах-эд-Дин прогремел очередной взрыв, организованный, согласно предварительным данным, террористами ИГ. В результате взрыва заложенной у обочины дороги бомбы погибли три человека, еще шесть получили ранения. Таким образом, в Ираке по-прежнему сохраняется напряженная обстановка в связи с деятельностью боевиков ИГИЛ, влияние которых в северной части Ирака еще очень сильно. Террористы регулярно атакуют позиции армии Ирака и проправительственных сил, а также проводят теракты в крупных городах, нанося удар по мирным жителям.