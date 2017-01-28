Трамп назначил дату первой встречи с премьером Японии

Вашингтон, 28 января. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласил японского премьер-министра Синдзо Абэ посетить Вашингтон с официальным визитом 10 февраля. Соответствующую информацию приводит в своем Twitter представитель Белого дома Шон Спайсер.

«В ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Абэ президент США пригласил его провести встречу в Белом доме 10 февраля», — отметил Спайсер, сообщает «Газета.ру».

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Как сообщало агентство НСН, премьер-министр Японии в 2017 году может посетить Россию дважды.

Напомним, что власти Японии намерены убедить Трампа остаться в Транстихоокеанском партнерстве, меморандум о выходе из которого ранее подписал президент США.