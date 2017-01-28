Поклонская назвала Украину «временно оккупированной территорией»

Симферополь, 28 января. Депутат государственной думы РФ Наталья Поклонская заявила, что временно оккупированной территорией является Украина, а вовсе не Крым, как это принято считать у представителей киевских властей.

Заявление Поклонской стало реакцией на открытие уголовного производство о государственной измене, якобы совершенной ею в период работы в генеральной прокуратуре Украины.

Депутат уточнила, что вся ее «вина» сводится к тому, что она не поддержала государственный переворот на Украине и не выполняла заведомо незаконные приказы.

Ранее Наталья Поклонская предложила привлечь к ответственности за государственную измену Петра Порошенко.