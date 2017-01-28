Сирия, 28 января. ВКС России провели бомбардировки укрепрайонов ИГ* в поддержку наступления САА к югу от Дейр эз-Зора. В ходе операции ВВС западной коалиции в Ракке вновь пострадали мирные жители. Сирийские войска заняли населенный пункт на западе от Дамаска в ходе боев с ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) освободили населенный пункт Тель Аль-Даба, находящийся на восточных склонах гор Каламун к западу от города Дамаск, в ходе ожесточенных столкновений с боевиками ИГ. Отряды «Исламского государства» в результате потеряли несколько групп боевиков, а также две автомашины с установленными пулеметами крупных калибров. Однако операция правительственных войск в этом регионе пока продолжается. Боевики уже долгое время не вели активных боевых действий в районе гор Каламун. Однако недавно они попытались нарушить пути снабжения подразделений САА путем блокирования трассы между Дамаском и Хомсом. Тем не менее благодаря вовремя полученной правительственной разведкой информации сирийские войска успели нарушить планы ИГ, и вскоре отряды боевиков были окружены в результате спецоперации САА.

Провинция Латакия

Боевики формирования «Ахрар аш-Шам» открыли интенсивный огонь по опорным пунктам подразделений правительственных войск в районе гор Аль-Акрад в северной части провинции Латакия. Сообщается, что никто из военнослужащих САА не пострадал. В данный момент сирийская артиллерия готовится начать ответный обстрел позиций террористов из тяжелых артиллерийских орудий и пулеметов. Отряды оппозиционных группировок, дислоцирующиеся в этом регионе, регулярно нарушают режим перемирия, установленный в конце прошлого года. Провинция Латакия является одним из наиболее стабильных с точки зрения безопасности регионов САР. Во-первых, здесь находится российская авиабаза «Хмеймим», откуда авиация ВКС РФ регулярно наносит удары по позициям террористов. Во-вторых, большинство населения Латакии – алавиты, которые преимущественно поддерживают президента Сирии Башара Асада. Тем не менее горячей точкой остается север провинции, где дислоцируются отряды многих повстанческих группировок.

Провинция Алеппо

Военнослужащие сирийской армии в результате массированной атаки опорных пунктов боевиков ИГ отбили населенный пункт Аль-Ших Дан, расположенный в восточной части провинции Алеппо. В ходе столкновений террористы понесли серьезные потери в численной силе. Кроме того, в районе освобожденного поселения был обнаружен крупный схрон с боеприпасами и взрывными устройствами ИГ. На востоке провинции Алеппо продолжается масштабная освободительная операция САА против «Исламского государства», которое контролирует значительную часть региона, в том числе крупные города Дейр Хафер и Аль-Баб.

Провинция Хомс

Согласно неподтвержденной официально информации, в боях с террористами ИГ на востоке провинции Хомс по направлению к городу Пальмира был убит генерал сирийской армии Али Юсеф Султан. Эти сведения в настоящий момент проверяются. Правительственные силы продолжают вести контратаку позиций террористов ИГ, продвигаясь ближе к Пальмире, которая вновь была захвачена боевиками в результате неожиданной атаки в декабре 2016-го года. Сирийские подразделения наступают с запада. Террористы вынуждены постепенно отступать со своих позиций в ходе массированных атак САА.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно данным одного из сирийских новостных порталов, ВКС России нанесли серию авиаударов по местам концентрации сил ИГ в районе сирийской авиабазы на юге от города Дейр эз-Зор. Удары были выполнены в поддержку контрнаступления правительственных войск. Источник сообщает, что в ходе операции было ликвидировано несколько групп боевиков. Кроме того, террористы понесли серьезные потери в военной технике. Таким образом, работа ВВС САР и ВКС РФ в значительной мере способствует ослаблению «Исламского государства» в этом регионе, который уже несколько лет находится под контролем боевиков.

Провинция Даръа

Правительственная армия открыла интенсивный огонь по опорным пунктам боевиков оппозиционных формирований на окраине района Аль-Маншия в городе Даръа. Военнослужащие САА вели обстрел из крупнокалиберных арторудий и пулеметов. В результате были уничтожены несколько террористов, также разрушена часть укреплений боевиков. В окрестностях города продолжаются ожесточенные бои за влияние в регионе. На западе от Даръа время от времени вспыхивают столкновения между оппозиционными группировками и террористам ИГ.

Провинция Ракка

Самолеты ВВС международной коалиции сбросили бомбы на западе от города Ракка. Западная авиация ударила по укрепленным районам боевиков ИГ вблизи населенного пункта Табка. Информация об итогах бомбардировки пока уточняется. Однако, как сообщает медиа-центр провинции Ракка, несколько авиаударов пришлись на жилые кварталы, в результате чего пострадали мирные жители, а также были разрушены несколько домостроений. ВВС западной коалиции регулярно наносят удары по местам концентрации сил ИГИЛ в поддержку наступлений сил операции «Гнев Евфрата» или иракской армии. Тем не менее зачастую бомбы попадают на территорию мирных районов. Таким образом, в ходе бомбардировок коалиции регулярно гибнут жители Ракки, Дейр эз-Зора и Мосула.

Провинция Хама

Войска правительственных сил провели ответный обстрел укрепленных районов боевиков повстанческих формирований недалеко от города Тайбат Аль-Имам в северной части провинции Хама. Подразделения САА вели огонь из минометов и артиллерии. В ходе обстрела было уничтожено как минимум семь боевиков. В провинции Хама преимущественно действуют боевики оппозиционных группировок. Часть повстанческих организаций, оставшихся подконтрольными командованию «Джебхат ан-Нусры»**, продолжают атаковать правительственные позиции, несмотря на введенный на территории САР режим без огня.