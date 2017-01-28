Почти как инвалид: в ОНК рассказали, как пребывание в СИЗО отразилось на здоровье Белых

Москва, 28 января. Зампред ОНК Москвы Ева Меркачева заявила, что обвиняемый во взяточничестве бывший губернатор Кировской области Никита Белых стал похож на инвалида из-за проблем с правой ногой. Экс-губернатор также переживает, что может лишиться ноги без квалифицированной медпомощи.

«Когда я его навестила в СИЗО, он был похож на инвалида — осунувшийся, бледный и похудевший на несколько килограммов», — сказала Меркачева, уточнив, что Белых практически не может самостоятельно передвигаться.

По ее словам, обвиняемого заверили, что если улучшения самочувствия не будет, то ему будет вызвана квалифицированная гражданская помощь.

Напомним, 21 декабря прошлого года Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест Белых.