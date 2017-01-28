СК РФ расследует таинственную смерть школьника в бассейне под Екатеринбургом

Екатеринбург, 28 января. Трагедия произошла в санатории, расположенном в Свердловской области: 12-летний подросток скончался в бассейне. Как рассказали в региональном ГУ МВД, ЧП случилось в субботу в санатории «Соколиный камень» около Первоуральска.

Там отдыхали 31-летняя учительница из Полевского вместе со своим сыном-шестиклассником. По словам очевидцев, школьнику внезапно стало плохо, из-за чего он упал в воду. Подростка сразу же извлекли из воды, медик пансионата провела реанимационные мероприятия, но чуда не произошло — школьник скончался. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи лишь констатировали смерть.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, в целях выяснения точной причины смерти подростка назначена судебная экспертиза, возбуждено уголовное дело.

Напомним, 17 января 12-летний мальчик утонул в бассейне спортивного комплекса в городе Новокузнецк Кемеровской области.