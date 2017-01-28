Иран пригрозил Трампу ответными мерами на миграционный запрет о въезде в США

Москва, 28 января. Власти Ирана не одобрили решение американского президента Дональда Трампа об ограничении въезда в Соединенные Штаты для иранских мусульман и простых граждан. По информации агентства IRNA, Иран готов к зеркальным мерам.

Как говорится в заявлении, распространенном МИД Ирана, после тщательной проверки краткосрочных и среднесрочных решений американского правительства, иранское правительства готово предпринять соответствующие шаги на консульском, правовом и политической уровне для защиты большой иранской нации как внутри страны, так и за ее пределами.

В заявлении также отмечается, что до того момента, как будут отменены эти «оскорбительные ограничения США» против граждан Ирана, правительство будет предпринимать симметричные действия с целью защиты прав своих граждан.

напомним, что из-за указа Трампа в субботу шестерым гражданам Ирака и одному йеменцу не дали войти в самолет EgyptAir, вылетавший в Соединенные Штаты