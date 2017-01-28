Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Москва, 28 января. Главы российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. О завершении диалога лидеров двух государств сообщает агентство Reuters.

Таким образом, можно сказать, что разговор длился не более 45 минут.

Отметим, что сегодняшний телефонный разговор президентов двух стран стал первым после вступления Трампа в должность и вторым после его избрания главой США.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что надеется фантастические отношения с его российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, тесное сотрудничество США и России должно начаться в сфере борьбы с терроризмом, в частности — с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство».