ДНР: ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Докучаевска

Донецк, 28 января. Военнослужащие Вооруженных сил Украины среди бела дня обстреляли жилые кварталы Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР). По словам главы городской администрации Александра Качанова, прямым попаданием снаряда поврежден магазин и пятиэтажный дом.

Согласно приведенным данным, противник открыл огонь в 16.00 по пятиэтажке на улице Центральной, снаряд также попал в магазин. В настоящее время уточняется информация о пострадавших в результате обстрела.

«Огонь вели предположительно из противотанковой управляемой ракеты», — приводит Донецкое агентство новостей слова мэра.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ в состоянии алкогольного опьянения выстрелил себе в грудь, в результате чего скончался.