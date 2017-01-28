Путин и Трамп начали телефонный разговор

Москва, 28 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп впервые начали телефонный разговор. Как написал пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер в верифицированном аккаунте в Twitter, на встрече присутствуют ведущие советники Трампа.

Спайсер выложил фото, на котором можно увидеть, что Трамп разговаривает по телефону, сидя за столом, вокруг которого сидят и стоят советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас и вице-президент Майк Пенс.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что телефонные переговоры президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина с Дональдом Трампом пройдут в позитивном ключе.

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