Стала известная причина смерти жены Зельдина

Москва, 28 января. Супруга известного советского и российского артиста Владимира Зельдина Иветта Капралова скончалась в субботу на 82-м году жизни. Таким образом, она пережила своего мужа всего на три месяца.

Согласно предварительным данным, причиной смерти женщины стала острая сердечная недостаточность. Вероятнее всего, ее останки будут кремированы. Напомним, что Владимир Зельдин скончался 31 октября 2016 года. Иветта Карпалова была третьей женой знаменитого актера. Пара прожила вместе 52 года.