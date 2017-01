Сплошная ложь: Пушков рассказал, за что должен извиниться New York Times

Москва, 28 января. Президент США Дональд Трамп в своем личном микроблоге в Twitter раскритиковал газеты The New York Times и The Washington Post за отношение к нему. Сенатор Алексей Пушков также разделил его мнение. Он считает, что New York Times следует извиниться как за травлю на американского лидера, так и за лживое освещение массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года и ситуации на Украине.

«NYT должна не только извиниться перед Трампом за кампанию травли, но и за фейковые новости об Украине, расстрелах на майдане, Одесской резне», — написал в субботу российский политик своем Twitter.

Напомним, ранее Трамп уже заявлял, что New York Times теряет тысячи подписчиков из-за однобокого и предвзятого освещения его деятельности.

