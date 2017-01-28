Один из пяти телефонных разговоров: Трамп созвонился с Меркель

Вашингтон, 28 января. Президент Соединенных Штатов и канцлер Германии Дональд Трамп и Ангела Меркель в субботу провели телефонный разговор. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, американский лидер разговаривал с Меркель из Овального кабинета.

Спайсер также подписал фотографию в одном из сообщений на своей официальной странице в Twitter: «Один из пяти телефонных разговоров с главами правительств на сегодня».

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Напомним, что сегодня пройдут переговоры Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Информацию о возможной дате переговоров ранее подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.