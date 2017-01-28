Семь граждан с Ближнего Востока не допустили на рейс в США из-за указа Трампа

Каир, 28 января. Одному йеменцу и шестерым гражданам Ирака не дали войти в самолет EgyptAir, вылетавший в Соединенные Штаты. Как заявили представители аэропорта Каира агентству Associated Press, данные граждане рассчитывали на убежище в США.

Согласно приведенной информации, представители аэропорта Каира связались с коллегами из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. После этого представители Агентства ООН по делам беженцев не позволили этим людям подняться на борт самолета.

Как отмечает египетская сторона, данные меры были применены впервые во исполнение указа американского президента Трампа об ужесточении иммиграционной политики США в отношении беженцев из семи стран, в которых преобладает мусульманское население — Йемена, Сомали, Ливии, Судана, Ирана, Сирии и Ирака.

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