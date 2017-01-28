За Brexit ответишь: Олланд призывает Европу объединиться против Трампа

Париж, 28 января. Президент Франции Франсуа Олланд выразил крайнее возмущение в связи с недавним заявлением президента США Дональда Трампа, который поддержал выход Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Олланд призвал европейских лидеров «дать жесткий ответ Трампу», чтобы защитить общеевропейские ценности.

«Когда имеются заявления, исходящие от президента Соединенных Штатов о Европе, и когда он заявляет о том, что Brexit является примером для других стран, я думаю, что мы должны ему ответить», — сказал глава Франции.

Ранее во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Трамп заявил, что Brexit — это «замечательная вещь».