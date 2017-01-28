Музей — городу: протестующие ворвались в Исаакиевский собор во время службы

Санкт-Петербург, 28 января. В Исаакиевском соборе активисты оппозиционных движений организовали митинг против передачи здания РПЦ. В тот момент, когда в нем проходила служба, около 20 протестующих вошли в храм.

Некоторые из них стали фотографироваться на фоне священников, другие достали листы бумаги с напечатанными на них надписями «Музей — городу!».

На место прибыли сотрудники полиции, которые в происходящее вмешиваться не стали. Сотрудникам храма удалось уговорить активистов мирно разойтись.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с передачей Исаакиевского собора в пользование РПЦ, являются исключительной прерогативой петербургских властей.