Снесший остановку в Москве бешеный ВАЗ попал на видео

Москва, 28 января. В Сети появилось видео с места аварии на Кутузовском проспекте, где автомобиль ВАЗ-2114 влетел в остановку общественного транспорта.

Как видно на кадрах видеоролика, у машины сильно смят капот и передний бампер, что говорит о том, что авария произошла на большой скорости. Остановка, хоть и получила повреждения, но все же осталась стоять.

Отметим, что инцидент произошел в тот момент, когда четыре работника отчищали снег. В результате ДТП погиб один человек, трое получили ранения. Их состояние не уточняется. До сих пор неизвестно, что именно спровоцировало аварию.