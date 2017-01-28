Спасите «Антонов»: Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов в Россию

Москва, 28 января. Россия готова принять у себя украинских авиаконструкторов, трудящихся на заводе «Антонов», который весь прошлый год простоял без дела. Такое заявление сделал в субботу вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время совещания Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

«Мы ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, создававших «Ан». Готовы их принять и всем обеспечить, чтобы не умерла школа Антонова», — сказал он.

Отметим, что крупнейшее некогда авиационное предприятие «Антонов» стоит без заказов с тех пор, как Украина разорвала экономические связи с Россией, которая поставляла свои комплектующие на завод. За весь прошлый год «Антонов» не произвел ни одного самолета.