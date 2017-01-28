Шойгу представят проект петербургского развития военно-морского кластера

Москва, 28 января. Министерство обороны России разрабатывает проект развития в Петербурге военно-морского образовательного кластера. Об этом журналистам рассказал замминистра обороны Тимур Иванов.

По его словам, речь идет не только о капремонте военных вузов и объектов ВМФ, но и об улучшении условий проживания военнослужащих. В ближайшее время проект будет представлен главе Минобороны Сергею Шойгу.

«Это будет прорывное решение не только в плане комфорта, но и в плане обучения будущих военных моряков, которое позволит вывести довузовское военное образование на лидирующие позиции», — отметил Иванов.