В ВКС РФ рассказали, когда система ПРО Москвы будет полностью модернизирована

Москва, 28 января. Начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС РФ Ильгар Тагиев заявил, что уже через два-три года будет модернизирована система противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района.

По словам полковника, в настоящее время ведется деятельность по повышению технических характеристик системы ПРО. Он пояснил, что система ПРО второго поколения, начало разработки которой пришлось на 1980–1990 годы, сейчас находится на вооружении.

Напомним, ранее Минобороны России сообщило, что соединения противоракетной обороны, прикрывающие Москву, выявили более 10 реальных пусков ракет в 2016 году.