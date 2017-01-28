Боевики ИГ отступают из Алеппо под натиском войск Сирии
Алеппо, 28 января. Правительственные войска Сирии продолжают выдавливать боевиков «Исламского государства» из провинции Алеппо после успешного отражения атаки террористов под авиабазой Кувейрис.
Преступники не смогли противостоять сирийскому спецназу «Тигры» и были вынуждены оставить деревню Айн аль-Джаш, где располагался перевалочный пункт джихадистов, а также прилегающие к ней территории. В настоящее время сирийская армия находится в семи километрах от города Тадеф — последнего рубежа на пути к осажденному ИГ Эль-Бабу. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.
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