Главные новости 28 января

Член ВИА «Верасы», народный артист Белоруссии Александр Тиханович умер после продолжительной болезни. Об этом сообщила в соцсетях его дочь Анастасия. Стала известна причина смерти народного артиста Белоруссии Тихановича

В Сети появилась видеозапись со станции «Молодежная» московского метрополитена, где женщина с ребенком упали на рельсы. Появилось видео с места падения женщины с ребенком на рельсы в московском метро

Вертолет МЧС России доставил в московские больницы пострадавших при падении на рельсы в столичном метро женщину с ребенком. Стало известно состояние матери и ребенка, упавших на рельсы в московском метро

Сотрудники посольства российской Федерации в Великобритании сочинили стихи по мотивам визита премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента США Дональда Трампа. Посольство РФ в Лондоне сочинило стихи по мотивам встречи Трампа и Мэй

Панель арбитров всемирной торговой организации (ВТО) вынесла решение по иску Европейского союза к РФ по делу о легковых коммерческих автомобилях. ВТО вынесла решение по иску ЕС к России по импорту легковых автомобилей

Наиболее вероятной причиной смерти первого главы Луганской народной республики (ЛНР) стал инфаркт. Донбасс: названа вероятная причина смерти первого главы ЛНР Болотова

Группа в составе ученых из разных стран, задавшись целью понять, для чего же инопланетяне похищают людей, пришла к неожиданному выводу. Ученые рассказали, почему инопланетяне похищают людей

Основной версией причины катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ, который разбился в Черном море 25 декабря 2016 года, является ошибка экипажа. Специалисты назвали основную причину катастрофы Ту-154

Британские ученые в ходе очередных многолетних исследований отчитались по их итогам о пользе употребления кофе. Ученые рассказали, от каких болезней спасает кофе

Участник ВИА «Верасы» Александр Тиханович скончался в ночь на субботу. Солист ВИА «Верасы» Александр Тиханович скончался на 65-м году жизни