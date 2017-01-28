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Происшествия
Задержанный до смерти забил сокамерника-нелегала в отделе полиции Петербурга

Задержанный до смерти забил сокамерника-нелегала в отделе полиции Петербурга

18:36  28 Января 2017
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Задержанный до смерти забил сокамерника-нелегала в отделе полиции Петербурга

Москва, 28 января. Мужчина забил до смерти своего сокамерника в одном из отделений полиции Петербурга. Как сообщили в СУ СК РФ по городу, подозреваемый уже имеет судимость.

Согласно приведенным данным, 24-летний мужчина нанес сильные удары ногами и руками 39-летнему гражданину Узбекистана, задержанному за нарушение миграционного законодательства. Мигрант получил тяжелые травмы и скончался. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, ранее сообщалось, что пожилой житель города Серпухов в Московской области был доставлен в местную больницу с ножевыми ранениями, которые нанесла ему возлюбленная.

#петербург
Тимур Румянцев
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