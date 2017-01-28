Мартин готовит новый рассказ по вселенной «Игры престолов»

Лос-Анджелес, 28 января. Всемирно известный американский писатель Джордж Мартин, прославившийся благодаря циклу романов «Песнь льда и пламени», по мотивам которого снимается популярный сериал «Игра престолов», готовит новый рассказ.

Он будет включен в сборник «Книга мечей», состоящий из 15 новелл, «воспевающих золотую эпоху мечей и колдовства». По неофициальной версии, рассказ был собран из материалов, которые не попали в предыдущие работы Мартина — «Принцесса и королева», а также «Принц-разбойник». Фанаты полагают, что Мартин намерен изложить сюжетную линию великого дома Таргариенов, а именно — историю сыновей Эйгана Завоевателя, пишет NME.