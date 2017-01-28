Сирия, 28 января. Боевики-оппозиционеры открыли огонь из минометов и артиллерии по жилым кварталам западной части Алеппо. САА продолжает контрнаступление на укрепрайоны ИГ* к югу от Дейр эз-Зора. «Джебхат ан-Нусра»** нанесла серьезный урон своим бывшим союзникам, группировке «Сукур аш-Шам», в ходе боев в окрестностях Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В долину Вади-Барада, находящуюся на западе от Дамаска, прибыли пять автобусов. На них боевики оппозиционных сил, принявшие решение сдать свои позиции в регионе, будут вывезены в провинцию Идлиб в рамках соглашения с сирийским правительством. На данный момент район водных источников, которые питают столицу, находится под контролем Сирийской арабской армии (САА). Таким образом, водоснабжение города будет в скором времени восстановлено, и к нескольким миллионам жителей наконец вернется вода. Водоснабжение было нарушено в конце 2016-го года в результате блокады, которую установили боевики «Джебхат ан-Нусры» и других более мелких группировок. Террористы прибегли к той же тактике, что и в Алеппо, где в течение нескольких месяцев продолжалась продовольственная блокада.

Правительственные войска продвинулись в освобождении территории Восточной Гуты к северо-востоку от Дамаска от боевиков оппозиционных сил. В результате последних наступлений сирийской армии удалось занять несколько стратегически важных высот в окрестностях города Хараста. В данный момент столкновения продолжаются на западе от населенного пункта. Значительная часть Восточной Гуты оккупирована отрядами формирования «Джейш Аль-Ислам»***. Боевики группировки, несмотря на установленный на всей территории Сирии режим тишины, по-прежнему продолжают вести активные боевые действия, оказывая ожесточенное сопротивление правительственным силам. Однако благодаря освободительной операции САА сфера влияния «Джейш Аль-Ислам» в этом регионе понемногу сокращается.

Провинция Алеппо

Боевики так называемой умеренной оппозиции открыли интенсивный огонь по жилым кварталам района Аль-Захра в западной части города Алеппо. Обстрел велся из артиллерии и минометов. Отмечаются многочисленные повреждения жилых домов, некоторые из них получили значительные разрушения. Однако информации о возможных жертвах среди мирного населения пока не поступало. Источник ФАН Ахмад Марзук отмечает, что в рядах боевиков оппозиционных сил отмечается значительное снижение боевого духа. Этому поспособствовали недавнее поражение в борьбе с сирийской армией за Алеппо и вспыхнувший на фоне этого конфликт между боевиками оппозиции. Так, представители «Джебхат ан-Нусры» обвинили в неудачах в Алеппо своих бывших союзников, после чего развернули масштабную кампанию против них. В результате растерянность и разочарование побуждает некоторых повстанцев открывать огонь по безоружному гражданскому населению, подчеркивает источник.

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс вновь вспыхнули ожесточенные бои между правительственными войсками и отрядами боевиков-оппозиционеров. В данный момент столкновения идут в районе между населенными пунктами Кафр Лаха и Мармен. Артиллерия САА обстреливает опорные пункты боевиков повстанческих формирований, которые недавно вели массированный огонь по укрепления правительственной армии, в очередной раз нарушив режим без огня. В ходе обстрела были ликвидированы по меньшей мере шесть террористов. Таким образом, дислоцирующиеся в этой части провинции отряды боевиков вновь демонстрируют нежелание мирного урегулирования конфликта, поэтому правительственные военнослужащие продолжают контратаковать их позиции.

Провинция Дейр эз-Зор

Ожесточенные бои между подразделениями сирийских войск и террористами ИГ вблизи правительственного аэродрома к югу от города Дейр эз-Зор продолжаются. Военнослужащие САА нанесли мощный удар из тяжелых артиллерийских орудий, также по позициям террористов были выпущены ракеты. В результате отряды ИГ потеряли еще несколько боевиков раненными и уничтоженными. ВВС Сирии поддержали контратаку сирийской армии, сбросив несколько бомб по скоплениям террористов. Кроме того, сирийская авиация провела несколько бомбардировок опорных пунктов ИГ на окраинах районов Аль-Арди и Аль-Уммал. ВВС САР и ВКС РФ регулярно проводят воздушные операции против «Исламского государства» в окрестностях Дейр эз-Зора, что в значительной мере способствует успехам правительственных войск в зачистке окраин города.

Провинция Даръа

Согласно уточненным данным, в результате мощного взрыва, который произошел в населенном пункте Ладжат в восточной части провинции Даръа, погибли десять гражданских лиц, в том числе несколько женщин и детей. Недалеко от центра города сработало самодельное взрывное устройство. Взрывчатка была установлена в одном из транспортных средств, припаркованных у обочины главного шоссе. Ответственность за теракт по-прежнему не взяла ни одна из террористических группировок, однако, как предполагается, бомба была заложена террористами «Исламского государства» или других союзных ему вооруженных формирований. Тем не менее в провинции Даръа также размещаются отряды оппозиционных группировок, под контролем которых на данный момент находится большая часть Даръа. В провинции, а особенно в окрестностях города Даръа и на западе от него, регулярно происходят столкновения между ИГ и оппозиционными силами.

Провинция Идлиб

В окрестностях города Идлиб вновь вспыхнули ожесточенные бои между формированием «Джебхат Фатх аш-Шам» и ранее союзной ему группировкой «Сукур аш-Шам». Основные столкновения прошли в районе высоты Аль-Завия. Кроме того, боевики «Ан-Нусры» совершили нападения на несколько штабов бывших союзников. В результате было убито несколько боевиков и около 25 членов «Сукур аш-Шам» были захвачены в плен. При этом среди задержанных есть несколько членов семьи лидера формирования Ахмеда Абу Иссы. Таким образом, конфликт между вооруженными оппозиционными группировками только обостряется и продолжает набирать обороты.

Провинция Ракка

Террористы ИГ несколькими ракетными ударами уничтожили колонну из трех военных автомобилей Сирийских демократических сил (SDF)****, подвозивших вооружение и боеприпасы к своим позициям в районе населенного пункта Сулук на западе от Ракки. В результате были убиты все члены экипажей. В этой части провинции в данный момент продолжается масштабная антитеррористическая операция «Гнев Евфрата» под командованием международной коалиции во главе США. Наряду с SDF в кампании также участвуют курдские формирования народной самообороны (YPG). Тем не менее столкновения в рамках операции разворачиваются пока только в окрестностях города Ракка, который по-прежнему полностью контролируется «Исламским государством».

Ирак

Бойцы иракского шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби», которые поддерживают правительственные войска в борьбе против влияния «Исламского государства» на территории страны, в ходе серии массированных атак позиций террористов освободили обширные территории в провинции Салах-эд-Дин. Ополченцам удалось отбить населенные пункты Араб Лейт, Мохомед Аль-Авад и Ард Мосалтан. Как сообщает источник в командовании армии Ирака, в ходе масштабного наступления были уничтожены несколько десятков боевиков ИГ. Отряды «Хашд Аль-Шааби», кроме того, принимают участие в масштабной освободительной операции против ИГ в Мосуле, командование которой осуществляется западной коалицией.