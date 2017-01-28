Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Сирия новости 28 января 2017 19.30: жители Алеппо под обстрелом оппозиционеров, боевики покидают Дамаск

Сирия новости 28 января 2017 19.30: жители Алеппо под обстрелом оппозиционеров, боевики покидают Дамаск

19:30  28 Января 2017
85

Боевики оппозиции обстреляли жилые кварталы Западного Алеппо

Сирия, 28 января. Боевики-оппозиционеры открыли огонь из минометов и артиллерии по жилым кварталам западной части Алеппо. САА продолжает контрнаступление на укрепрайоны ИГ* к югу от Дейр эз-Зора. «Джебхат ан-Нусра»** нанесла серьезный урон своим бывшим союзникам, группировке «Сукур аш-Шам», в ходе боев в окрестностях Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).   

Провинция Дамаск

В долину Вади-Барада, находящуюся на западе от Дамаска, прибыли пять автобусов. На них боевики оппозиционных сил, принявшие решение сдать свои позиции в регионе, будут вывезены в провинцию Идлиб в рамках соглашения с сирийским правительством. На данный момент район водных источников, которые питают столицу, находится под контролем Сирийской арабской армии (САА). Таким образом, водоснабжение города будет в скором времени восстановлено, и к нескольким миллионам жителей наконец вернется вода. Водоснабжение было нарушено в конце 2016-го года в результате блокады, которую установили боевики «Джебхат ан-Нусры» и других более мелких группировок. Террористы прибегли к той же тактике, что и в Алеппо, где в течение нескольких месяцев продолжалась продовольственная блокада.

Правительственные войска продвинулись в освобождении территории Восточной Гуты к северо-востоку от Дамаска от боевиков оппозиционных сил. В результате последних наступлений сирийской армии удалось занять несколько стратегически важных высот в окрестностях города Хараста. В данный момент столкновения продолжаются на западе от населенного пункта. Значительная часть Восточной Гуты оккупирована отрядами формирования «Джейш Аль-Ислам»***. Боевики группировки, несмотря на установленный на всей территории Сирии режим тишины, по-прежнему продолжают вести активные боевые действия, оказывая ожесточенное сопротивление правительственным силам. Однако благодаря освободительной операции САА сфера влияния «Джейш Аль-Ислам» в этом регионе понемногу сокращается.

Карта военных действий в окрестностях города Дамаск

Провинция Алеппо

Боевики так называемой умеренной оппозиции открыли интенсивный огонь по жилым кварталам района Аль-Захра в западной части города Алеппо. Обстрел велся из артиллерии и минометов. Отмечаются многочисленные повреждения жилых домов, некоторые из них получили значительные разрушения. Однако информации о возможных жертвах среди мирного населения пока не поступало. Источник ФАН Ахмад Марзук отмечает, что в рядах боевиков оппозиционных сил отмечается значительное снижение боевого духа. Этому поспособствовали недавнее поражение в борьбе с сирийской армией за Алеппо и вспыхнувший на фоне этого конфликт между боевиками оппозиции. Так, представители «Джебхат ан-Нусры» обвинили в неудачах в Алеппо своих бывших союзников, после чего развернули масштабную кампанию против них. В результате растерянность и разочарование побуждает некоторых повстанцев открывать огонь по безоружному гражданскому населению, подчеркивает источник.

Боевики оппозиционных группировок обстреляли район на западе Алеппо

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс вновь вспыхнули ожесточенные бои между правительственными войсками и отрядами боевиков-оппозиционеров. В данный момент столкновения идут в районе между населенными пунктами Кафр Лаха и Мармен. Артиллерия САА обстреливает опорные пункты боевиков повстанческих формирований, которые недавно вели массированный огонь по укрепления правительственной армии, в очередной раз нарушив режим без огня. В ходе обстрела были ликвидированы по меньшей мере шесть террористов. Таким образом, дислоцирующиеся в этой части провинции отряды боевиков вновь демонстрируют нежелание мирного урегулирования конфликта, поэтому правительственные военнослужащие продолжают контратаковать их позиции.

Провинция Дейр эз-Зор

Ожесточенные бои между подразделениями сирийских войск и террористами ИГ вблизи правительственного аэродрома к югу от города Дейр эз-Зор продолжаются. Военнослужащие САА нанесли мощный удар из тяжелых артиллерийских орудий, также по позициям террористов были выпущены ракеты. В результате отряды ИГ потеряли еще несколько боевиков раненными и уничтоженными. ВВС Сирии поддержали контратаку сирийской армии, сбросив несколько бомб по скоплениям террористов. Кроме того, сирийская авиация провела несколько бомбардировок опорных пунктов ИГ на окраинах районов Аль-Арди и Аль-Уммал. ВВС САР и ВКС РФ регулярно проводят воздушные операции против «Исламского государства» в окрестностях Дейр эз-Зора, что в значительной мере способствует успехам правительственных войск в зачистке окраин города.

ВВС Сирии нанесли удары по укрепрайонам ИГ на окраине Дейр эз-Зора

Провинция Даръа

Согласно уточненным данным, в результате мощного взрыва, который произошел в населенном пункте Ладжат в восточной части провинции Даръа, погибли десять гражданских лиц, в том числе несколько женщин и детей. Недалеко от центра города сработало самодельное взрывное устройство. Взрывчатка была установлена в одном из транспортных средств, припаркованных у обочины главного шоссе. Ответственность за теракт по-прежнему не взяла ни одна из террористических группировок, однако, как предполагается, бомба была заложена террористами «Исламского государства» или других союзных ему вооруженных формирований. Тем не менее в провинции Даръа также размещаются отряды оппозиционных группировок, под контролем которых на данный момент находится большая часть Даръа. В провинции, а особенно в окрестностях города Даръа и на западе от него, регулярно происходят столкновения между ИГ и оппозиционными силами.

Провинция Идлиб

В окрестностях города Идлиб вновь вспыхнули ожесточенные бои между формированием «Джебхат Фатх аш-Шам» и ранее союзной ему группировкой «Сукур аш-Шам». Основные столкновения прошли в районе высоты Аль-Завия. Кроме того, боевики «Ан-Нусры» совершили нападения на несколько штабов бывших союзников. В результате было убито несколько боевиков и около 25 членов «Сукур аш-Шам» были захвачены в плен. При этом среди задержанных есть несколько членов семьи лидера формирования Ахмеда Абу Иссы. Таким образом, конфликт между вооруженными оппозиционными группировками только обостряется и продолжает набирать обороты.

Провинция Ракка

Террористы ИГ несколькими ракетными ударами уничтожили колонну из трех военных автомобилей Сирийских демократических сил (SDF)****, подвозивших вооружение и боеприпасы к своим позициям в районе населенного пункта Сулук на западе от Ракки. В результате были убиты все члены экипажей. В этой части провинции в данный момент продолжается масштабная антитеррористическая операция «Гнев Евфрата» под командованием международной коалиции во главе США. Наряду с SDF в кампании также участвуют курдские формирования народной самообороны (YPG). Тем не менее столкновения в рамках операции разворачиваются пока только в окрестностях города Ракка, который по-прежнему полностью контролируется «Исламским государством».

Ирак

Бойцы иракского шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби», которые поддерживают правительственные войска в борьбе против влияния «Исламского государства» на территории страны, в ходе серии массированных атак позиций террористов освободили обширные территории в провинции Салах-эд-Дин. Ополченцам удалось отбить населенные пункты Араб Лейт, Мохомед Аль-Авад и Ард Мосалтан. Как сообщает источник в командовании армии Ирака, в ходе масштабного наступления были уничтожены несколько десятков боевиков ИГ. Отряды «Хашд Аль-Шааби», кроме того, принимают участие в масштабной освободительной операции против ИГ в Мосуле, командование которой осуществляется западной коалицией.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров