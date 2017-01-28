Очевидцы сообщили о падении строительного крана в Москве

Москва, 28 января. Стрела крана рухнула на строительную площадку в Москве. По словам источника в экстренных службах столицы, в результате инцидента пострадали два человека.

Согласно приведенной информации, ЧП случилось на стройплощадке, которая находится возле дома №16 на Путевом проезде. По неизвестной причине произошло обрушение стрелы подъемного крана, два человека получили травмы, передает «Интерфакс».

Стоит отметить, что в ГУ МЧС по Москве факт падения крана не подтвердили. По словам представителя пресс-службы ведомства, спасательные подразделения выезжали на место, но падение крана зафиксировано не было.

Напомним, 6 января башенный подъемный кран рухнул на улице Новой в Благовещенске.