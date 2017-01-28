Названо самое социальное и заботливое животное в мире

Вашингтон, 28 января. Индийские слоны являются самыми заботливыми животными на земле. К такому выводу пришли американские ученые, которые несколько лет наблюдали за этими созданиями.

Выяснилось, что слоны не только заботятся о своем потомстве, но и о других членах стада. Когда их сородичи болеют или попадают в беду, остальные слоны пытаются всячески поддержать их.

В стрессовой ситуации они прижимаются и гладят друг друга хоботами, пытаясь успокоить соседа. По мнению специалистов, уровень эмпатии у индийских слонов значительно выше, чем у других млекопитающих.