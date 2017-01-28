Назван топ-10 самых продаваемых в Москве подержанных иномарок

Москва, 28 января. Рейтинг самых востребованных подержанных иномарок у жителей Москвы по итогам 2016 года составлен специалистами «Автостата».

Как стало известно, Mercedes-Benz находится на первом месте по популярности. Так, москвичи за прошедший год приобрели 29,8 тысяч автомобилей немецкого производителя — это на 10% меньше, чем годом ранее.

Модели Ford занимают второе место в данном рейтинге. Прирост продаж равен 4%, 19,5 тысяч машин этого концерна было куплено в течение года.

Модели Nissan заняли третье место. Было реализовано 19,2 тысяч автомобилей, что на 8% больше, чем годом ранее.

Также в рейтинг вошли автомобили компаний Chevrolet, Audi, Kia, Hyundai, BMW, Toyota и Volkswagen.

Ранее сообщалось, что немецкий автогигант Daimler AG планирует начать строительство завода легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье в 2018 году.