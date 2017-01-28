Сегодня не стало Саши: Лолита рассказала, каким запомнила Тихановича

Москва, 28 января. Известная российская певица Лолита выразила свою соболезнования в связи с безвременной кончиной солиста белорусского ансамбля «Верасы» Александра Тихановича, который скончался в ночь на субботу на 65-м году жизни.

«Сегодня не стало Саши — интеллигентного, жизнерадостного и, главное, очень талантливого музыканта. Неизбежно приходит смерть, но так невозможно к ней привыкнуть. Покой душе его», — пишет она в Instagram.

Ранее соболезнования в связи со смертью певца выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, Тиханович навсегда вписал себя в историю белорусской эстрады и его песни будут помнить во все времена.