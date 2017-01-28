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РЖД определила пропускную способность железной дороги в обход Украины

РЖД определила пропускную способность железной дороги в обход Украины

17:53  28 Января 2017
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РЖД определила пропускную способность железной дороги в обход Украины

Москва, 28 января. Вице-президент ОАО «РЖД» Олег Тони сообщил, что 2500 гражданских строителей и 1500 единиц техники участвуют в строительстве двухпутной железной дороги в обход территории Украины на участке Журавка — Миллерово. По его словам, ее пропускная способность будет составлять до 240 грузовых и пассажирских поездов в двух направлениях в сутки.

«Только в летний период пассажирских поездов идёт 62 в каждую сторону, и столько же товарняков»,  — сказал вице-президент РЖД.

Напомним, ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал о сроках завершения строительства железной дороги в обход Украины, в которых задействованы железнодорожные войска.

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#железная дорога #ржд
Тимур Румянцев
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