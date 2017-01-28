Главы МИД РФ и Ирана оценили итоги встречи по Сирии в Астане

Москва, 28 января. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф во время телефонного разговора высоко оценили результаты международной встречи по урегулированию сирийского конфликта, которая прошла в столице Казахстана. Соответствующая информация приводится на сайте МИД РФ.

Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, обе стороны дали высокую оценку результатам международной встречи по Сирии в Астане 23-24 января, которая была проведена по приглашению казахстанских властей в ответ на обращение Турции, Ирана и России с участием также наблюдателя от США и спецпредставителя генсекретаря ООН Стаффана де Мистуры.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Сирии в России Рияд Хадад пришли к мнению, что встреча в Астане создает благоприятные условия для налаживания мирного процесса.

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