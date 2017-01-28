ВВС Сирии сбросили защитникам Дейр эз-Зора боеприпасы для борьбы с ИГ

Дамаск, 28 января. Военно-воздушные силы Сирии сбросили с воздуха боеприпасы для гарнизона военного аэродрома в сирийском Дейр эз-Зоре, который вот уже три года обороняет авиабазу и город от боевиков «Исламского государства».

Как сообщает телеканал «Аль-Маядин», груз успешно приземлился на территории авиабазы. Сирийская армия была вынуждена прибегнуть к помощи авиации, поскольку террористы перекрыли все дороги, ведущие к базе.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. На сегодняшний день она контролирует часть территорий Ирака и Сирии.