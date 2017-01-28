Макет противопехотной мины напугал сотрудников петербургского аэропорта

Санкт-Петербург, 28 января. Учебная мина в одной из посылок была найдена сотрудниками Росгвардии в аэропорту «Пулково» Санкт-Петербурга. Как стало известно, посылка, отправляемая в одну из стран Северной Америки, вызвала подозрения в почтовом терминале аэропорта.

Как выяснилось, в ней был обнаружен предмет, напоминающий мину. На место прибыли взрывотехники и кинологи, был проведен осмотр, в котором были задействованы технические средства и собака. В посылке оказалась учебная противопехотная мина ПМН-2. Для проведения проверки ее передали следственной группе, информирует пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии ранил из табельного оружия напавшего на него при задержании мужчину.