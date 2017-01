«Заткнуться и послушать»: Пушков рассказал о войне Трампа со СМИ

Москва, 28 января. Американские СМИ продолжают информационную кампанию против президента США Дональда Трампа, поскольку так и не поняли причин его победы на выборах. Такое мнение выразил в субботу член Совета Федерации России Алексей Пушков.

«Советник Трампа призвал СМИ «заткнуться на время и просто послушать», так как они не понимают причин победы Трампа. Инфовойна продолжается», — пишет он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Трамп обрушился с резкой критикой на американские СМИ, которые, по его словам, распространяют «фейковые новости». Политик упомянул ведущие издания США, такие как The New York Times и The Washington Post.